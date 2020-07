Dankzij Rutger (9) zwaait heel Nieuwerkerk naar oudere dorpsgenoten

Samen met de kinderburgemeester en zijn broer en zusje bracht Rutger de eerste Zeeuwse zwaaistenen aan. Daarna werd het natuurlijk uitgetest en werd er druk gezwaaid naar de ouderen in het dorp.

Hart onder de riem voor ouderen

Tijdens een wandeling met zijn vader en de hond bedacht Rutger dat hij de ouderen in zijn dorp een hart onder de riem wilde steken en een fijn gevoel wilde geven. "In de Weststraat zegt mijn vader altijd dat ik even naar iemand moet zwaaien. Toen dacht ik, dat moeten we op meer plekken doen. Waarom maken we geen zwaaistenen? Zeker in deze tijd kunnen de oudere mensen wel een extra steuntje in de rug gebruiken, omdat ze vaak alleen zijn", zegt hij.



De ouderen vinden het een prachtig initiatief. Een clubje dames kwam bij het verzorgingstehuis - waar een zwaaihandje op een steen werd gespoten - naar buiten om te kijken wat Rutger aan het doen was. "Heel leuk is het. En we zullen terug zwaaien, dat is beloofd!"

Zwaaien op vijf plaatsen

In totaal liggen er op vijf locaties in Nieuwerkerk zwaaistenen. In Nederland liggen al verschillende zwaaistenen. Het idee is bedacht is bedacht door Corinne Tijsseling uit Zwolle. "Als je naar een ander zwaait dan laat je de ander zien dat je hem ziet staan. Je kijkt hem even aan en je steekt je hand omhoog. Het lijkt misschien een klein gebaar, maar het is juist super waardevol!"