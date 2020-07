Oproep aan boeren, burgers en buitenlui: houd afstand!

Rinie Vaane als stadsomroeper van Middelburg (foto: Rinie Vaane)

Volgens de gemeente Middelburg was het de afgelopen tijd zo druk in de stad dat het houden van anderhalve meter afstand erg moeilijk bleek. Dus trok Rinie Vaane vanmorgen zijn stadsomroeperskostuum aan en ging de straat op om met luide stem de mensen in de binnenstad op de coronaregels te wijzen. Hij startte bij de Kloveniersdoelen en liep via de Langeviele de winkelstraten in.

'Boeren, burgers, buitenlui...'

"Boeren, burgers, buitenlui...", zo beginnen stadsomroepers steevast hun relaas. Vroeger werden ze ingezet om het nieuws te verkondigen in de stad. Daarvoor gebruiken we nu over het algemeen krant, radio, televisie en internet, maar volgens de gemeente werkt het beter als een fysiek persoon door de stad loopt om mensen vriendelijk aan de coronaregels te herinneren.

Ook Vaane zelf ziet daar wel de meerwaarde van in. "Dan kun je ook zien waar het te druk wordt en daarop inspelen." Bang voor negatieve reacties is hij niet. "Je moet hierbij ook de goede toon aanslaan, zodat het niet als vervelend wordt ervaren", aldus Vaane.

Dat is gelukt, concludeert hij aan het einde van de dag. "Het is helemaal goed gegaan", zegt Vaane. "Ik kreeg veel positieve reacties in diverse talen. Het werd gewaardeerd!"

Hoe dat dan klinkt?

De Middelburgse stadsomroeper gaf vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker alvast een voorproefje van wat de bewoners en bezoekers van onze provinciehoofdstad de komende tijd te wachten staat. "Hoort, zegt het voort!"