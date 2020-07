Zeeuwse Glenn maakt zich zorgen over de toenemende coronabesmettingen in zijn woonplaats Mexico-Stad

Glenn van Damme uit Aardenburg met zijn Mexicaanse vriendin (foto: Glenn van Damme)

In Mexico overleden al meer dan 45.000 mensen aan het virus. Afgelopen week 4.000, ruim 46.000 mensen raakten besmet met het virus. Glenn ziet op straat in Mexico-Stad veel mensen met mondkapjes lopen, maar verder: "Het is alweer wat drukker in de stad."

Glenn maakt zich zorgen. "Je weet niet of iemand het heeft of niet. Het blijft een moeilijke situatie."

Wonen in Mexico-Stad

Hij woont in het centrale deel van de stad, vertelt hij. "Het is meer een business-district. Een mooie wijk." In deze aflevering van 'Zeeuw in het buitenland' vertelt Glenn meer over Mexico-Stad, waar hij zelf met veel plezier woont: