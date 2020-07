Dikke toren Zierikzee met 11.000 stukjes lego nagebouwd

Er is wel één verschil: in tegenstelling tot de echte Dikke Toren, is de variant met legosteentjes wél afgebouwd. De toren in Zierikzee is 62 meter hoog en had eigenlijk 130 meter moeten worden.

Wie de volledige toren in legosteentjes wil zien, moet het vooral van de beelden hebben, want het bouwwerk wordt vrij snel weer helemaal afgebroken, vertelt Albert Scheffers, directeur van het Stadhuismuseum. "En dan gaan we de toren gewoon nog eens bouwen en misschien daarna nog eens." De bouwsessies gaan door tot en met 28 augustus.

LEGO-expert Jeroen Struijs, maker van de handleiding voor de bouw van de Dikke Toren, begeleidt leerling LEGO-bouwers (foto: Albert Scheffers)

Lego-expert Jeroen Struijs uit Reeuwijk heeft de handleiding voor de bouw van de Dikke Toren gemaakt. Hij heeft eerder het stadhuis van Middelburg nagebouwd.