GGD Zeeland: 'We zien dat de piek qua coronabesmettingen in Zeeland zich stabiliseert'

Bij de nieuwe coronateststraat in Vlissingen kunnen mensen vanaf maandag terecht (foto: Omroep Zeeland)

"We zien nu dat de piek zich stabiliseert." Gaemers zegt het voorzichtig. "We zien dat de aantallen niet meer stijgen, maar je weet: het duurt een tijdje voor je de effecten van een besmetting ziet." Gaemers doelt op de incubatietijd van het coronavirus, die tussen de twee en twaalf dagen liggen.

'De testbereidheid onder jongeren in Goes was groot'

Ze is hoopvol, maar er is nog veel werk aan de winkel. "Zolang we nog steeds dagelijks nieuwe besmettingen zien in Zeeland, moeten we daar zorgvuldig mee omgaan. Snel bron- en contactonderzoek doen. Zorgen dat mensen zich laten testen..."

Gaemers verwijst naar Goes, die een paar weken geleden ineens de coronahoofstad van Zeeland werd. "Dat is in Goes heel goed gelukt." Dat is vooral te danken aan de jongeren die zich massaal lieten testen, zegt ze. "De testbereidheid onder jongeren was daar groot."

Als iedereen zich aan de voorkant aan de afspraken houdt, hoeven we dit aan de achterkant niet mee te maken." Directeur Joke Gaemers

"De andere kant is wel: je wil eigenlijk niet dat het zover komt. Je wil dat aan de voorkant iedereen zich aan de afspraken houdt. Aan die anderhalve meter. Thuisblijven als je niet lekker bent. Als je je daar aan de voorkant aan houdt, hoeven we dit aan de achterkant niet mee te maken."

