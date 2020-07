'Ik hoorde een gigantische knal', buurtbewoner rende flatgebouw binnen na explosie

Buurman staat nog op het balkon, wordt later door de brandweer gered. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik zag rookpluimen uit de flat komen." Hij en andere buurtbewoners aarzelen niet en rennen de flat in. "We hebben de voorgevel - dat zijn van die glazen deuren - opengetrokken en zijn naar de eerste verdieping gelopen waar de explosie was."

'Betonblokken in het trappenhuis'

Ze treffen een enorme ravage aan. "De betonblokken lagen al in het trappenhuis." Bij de voordeur van het appartement aangekomen realiseren de buurtbewoners zich dat ze niet verder kunnen. "Op het moment dat we verder wilden gaan sloegen de vlammen al tegen het plafond aan naar buiten toe. Toen hebben we besloten terug naar beneden te gaan."

Davy vertelt zijn verhaal

Dan is het wachten op de brandweer. Davy zit nog vol adrenaline. De knal deed hem denken aan uitzendgebieden. "Als je zo'n explosie hoort op korte afstand, voor mij is het honderd meter, de voorgevel ligt hier tien meter verder... Dat is een gigantische explosie geweest."

Aan het einde van de avond wordt duidelijk dat bij de explosie een dode is gevallen. Vier flatbewoners raakten gewond, een van hen moest naar het ziekenhuis.

