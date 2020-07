Goedemorgen op deze (verwachte) tropische dag!

Stranddag in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het is niet de eerste tropische dag van dit jaar in Zeeland. Bij het meetstation in Wilhelminadorp bereikte het kwik op 26 juni 30,2 graden. Die tropische dag was trouwens plaatselijk, in Vlissingen en Westdorpe werd het niet warmer dan respectievelijk 27,6 en 29,6 graden.

Het ziet er naar uit dat vandaag op alle weerstations de temperatuur van 30 graden gehaald wordt. Maar daarover zo meer. Door het warme weer waarschuwt het RIVM dat er in Zeeland 's middags en aan het begin van de avond ook kans op smog is. Mensen kunnen daarvan gaan hoesten en kortademig worden.

Boulevards Vlissingen afgesloten

De boulevards in Vlissingen weer afgesloten worden. De gemeente Vlissingen verwacht namelijk dat het druk wordt komend weekend vanwege de goede weersverwachtingen. Daarom worden Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruijter dit weekend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot uiterlijk 22.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Ook gisteren genoten al veel mensen van het weer op het strand, zoals hier bij Dishoek (foto: Anne-Marie van Iersel)

Strand is natuurlijk heerlijk, maar let op twee dingen: de drukte in verband met de anderhalve meter maatregelen én muien. Voor dat laatste waarschuwt de Reddingsbrigade Nederland. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, waar het water naar open zee stroomt.

De stroming is er sterk en trekt altijd richting open zee. Reddingsbrigade Nederland waarschuwt: zwem niet tegen zo'n stroming in! Iedere zwemmer, hoe geoefend ook, wordt er doodmoe van. Beter is het om met de stroming mee te gaan en schuin weg te zwemmen of de aandacht van hulp te trekken.

Het weer

Het is wel duidelijk dat we een warme en zonnige dag tegemoet gaan. Onze weerman verwacht dat het rond het middagtemperatuur 25 graden is. In de namiddag wordt het het warmst: 31 tot 33 graden. Wil je verkoeling? Dan moet je naar de waterkant, daar is het minder warm. Vanavond is het benauwd en later in de avond en komende nacht is er kans op regen- en onweersbuien. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.