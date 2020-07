Meeste warme nachten in Vlissingen

Het windorgel in Vlissingen 's nachts. (foto: Robin Hardeman, Vlissingen)

Bij een warme nacht is het achttien graden of warmer. In het zuiden en aan de kust is het 's nachts vaker warm, omdat de temperatuur bij zee langzamer daalt. "Je ziet hier de dempende werking van de zee op temperatuurschommelingen", aldus het KNMI.

Meer warme nachten

Vandaag de dag komen warme nachten drie keer meer voor dan in de jaren vijftig. Het KNMI heet de warme nachten van meetstations De Kooy, De Bilt, Eelde, Vlissingen en Maastricht gemeten in de periode van 1951 tot en met 2000 en van 2001 tot en met 2019. In de eerste periode waren er jaarlijks ongeveer vier warme nachten in Vlissingen, de afgelopen periode zijn dat er 13 per jaar geweest.

De temperaturen nemen de laatste jaren al toe, zegt weerman Jules Geirnaerdt. En dat zorgt er ook weer voor dat de temperatuur van het zeewater stijgt, waardoor de nachten ook weer warmer worden.

Ook meer tropische nachten

Bijna drie keer per jaar was er sprake van een tropische nacht, dan is de temperatuur meer dan 20 graden. "De relatieve toename in het aantal tropische nachten is zelfs nog groter", aldus het KNMI. Die gaan van nog geen een keer per jaar naar drie. Volgens het KNMI lieten eerdere klimaatberichten al zien dat de nacht sneller opwarmt dan de dag.