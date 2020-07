Vernieuwd plan Brouwerseiland lijkt ten dode opgeschreven, maar Brouwerseiland BV houdt hoop

Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar (foto: Zeelenberg Architectuur)

Officieel wordt het besluit hierover pas op 14 september genomen, maar nu al is duidelijk dat het antwoord 'nee' wordt, met name vanwege het stikstofonderzoek. Dat staat in het ontwerpbesluit van de provincie.

Hoop

Toch houdt Brouwerseiland BV de hoop dat de vergunning alsnog verleend wordt. De initiatiefnemers achter het plan zeggen het voorgenomen besluit van de provincie nader te bestuderen en de melden dat ze indien nodig 'nadere gegevens die volgens de provincie nodig zijn om de vergunning te verlenen aanleveren'.

Het plan voor de bouw van vakantievilla's op kunstmatige eilandjes in de Grevelingen werd in 2019 vernietigd door de Raad van State. De Raad van State vond dat er onvoldoende rekening gehouden werd met onder meer de gevolgen voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta en niet-broedvogels in het natuurgebied Grevelingen.

Ten dode opgeschreven

Wanneer de provincie de natuurvergunning definitief weigert lijkt het over en uit voor het plan, maar het zou niet de eerste keer zijn dat het ten dode opgeschreven Brouwerseiland tóch weer herrijst. Nadat het plan van tafel werd geveegd door de Raad van State verwees ook de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland het plan definitief - zo leek het - naar de prullenbak.

Maar het dagelijks gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland meldde onlangs dat het plan nu gewijzigd is op enkele punten en daarom opnieuw in behandeling moet worden genomen. Wanneer de provincie besluit om de natuurvergunning uiteindelijk wel te verlenen, moet de gemeenteraad zich opnieuw over het plan buigen. Naar verwachting gebeurt dit in oktober.

'Geest weer uit de fles'

Tegenstanders van Brouwerseiland, die de aanleg van de kunstmatige eilandjes tot aan de Raad van State hebben aangevochten, waren eerder al verbaasd dat het plan nieuw leven is ingeblazen. "Na ruim een jaar volledige radiostilte vanuit de provincie, de gemeente en Brouwerseiland BV komt ineens deze geest weer uit de fles", schreef natuurorganisatie de Zeeuwse Milieufederatie in een reactie.

