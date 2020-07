Onduidelijk wanneer 22 bewoners naar huis kunnen na explosie in flatwoning

Bewoners van 22 woningen kunnen nog niet naar huis (foto: HV Zeeland)

Verschillende omwonenden zeiden gisteren dat de explosie iets te maken had met zuurstofflessen die in de woning zouden staan. Daar gaat Corry Brand van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) nog niet in mee. "De politie is nog volop bezig met onderzoek."

Zo snel mogelijk ontruimen

Om 20.45 uur kwam de melding binnen van een explosie met enorme brand. "Al snel werd duidelijk dat het hevig was en dat er mogelijk mensen binnen waren. Het was een kwestie van zo snel mogelijk mensen naar buiten halen en panden ontruimen. Vandaar dat er zoveel hulpverleners aanwezig waren", zegt Brand.

In eerste instantie zijn mensen opgevangen in een school, in de buurt. Al snel werd duidelijk dat een deel van de bewoners niet terug kon naar hun woningen. Brand "Voor zo'n twintig bewoners is voorlopig vervangend onderdak gevonden."

Woningcorporatie l'Escaut onderzoekt vandaag hoe groot de schade aan de verschillende woningen is. Daarna weten bewoners of ze vandaag terug naar huis kunnen.

