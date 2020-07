Delta wil glasvezel aanleggen in België

Internetten op tablet en laptop (foto: Pixabay)

Beide partijen hebben het doel om anderhalf miljoen adressen in Vlaanderen te voorzien van glasvezel. Eind maart sprak Proximus uit om de uitrol van glasvezel te versnellen. Het bedrijf staat daarbij open voor samenwerkingen, zoals nu met Delta.

Mariska van der Hulst van Delta Fiber legt uit dat niet zo is dat Vlamingen straks een abonnement bij Delta kunnen afsluiten. "Dit samenwerkingsverband is gericht op de aanleg van het netwerk. We gaan niet als Delta internet leveren in België."

In april startte Delta met het aanleggen van glasvezel naar woningen. De primeur was voor de wijken Mannee en Noordhoek in Goes. KPN kondigde vorige maand aan in heel Terneuzen een glasvezelnetwerk aan te leggen. KPN was al langer bezig met de uitrol van glasvezel, maar dat waren tot nu toe alleen wijken.

