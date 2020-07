GOES opent thuis tegen DVS'33, Hoek treft VVSB

Jelle Klap (links) van GOES en Kyle Doesburg (rechts) van Hoek (foto: Orange Pictures)

Voor vooral GOES is dat een lastige eerste wedstrijd. DVS'33 stond op de vierde plek toen het seizoen abrupt ten einde kwam door het coronavirus. In de vier volgende wedstrijden speelt GOES tegen Staphorst (uit), VVOG (uit), Excelsior'31 (thuis) en Sparta Nijkerk (uit).

Hoek start tegen VVSB uit Noordwijkerhout. Dat is een avondwedstrijd, want de ploeg uit Zuid-Holland speelt hun thuiswedstrijden om 18:00 uur. Het programma daarna ziet er voor de Zeeuws-Vlamingen als volgt uit: VVOG (thuis), FC Lisse (thuis), ACV (uit) en Ajax (thuis).

Derby's

De eerste derby tussen de twee hoogst spelende ploegen staat gepland voor speelronde acht. Dat is op zaterdag 24 oktober: dan ontvangt GOES thuis tegen Hoek. In speelronde 30 treffen beide clubs elkaar opnieuw. Hoek is dan op 24 april gastheer voor GOES.

De eerste wedstrijden in de Derde Divisie zijn op 5 september.