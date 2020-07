Rijkswaterstaat waarschuwt voor volle stranden, maar VRZ ziet nog ruimte

Stranden vol (foto: Omroep Zeeland)

Met de kleurcodes op een site wil de gemeente Veere mensen informeren over de drukte op de stranden, zodat ze kunnen uitwijken naar andere stranden om de verplichte anderhalve meter afstand te kunnen houden.

Niet alle Zeeuwse stranden vol

Volgens de gemeente Veere en de Veiligheidsregio Zeeland is op de tekst op de matrixborden overigens nog wel wat af te dingen. Lang niet alle Zeeuwse stranden zijn vol. "Probeer eens een ander strandje. Met 650 kilometer aan kustlijn plek genoeg", schrijft de veiligheidsregio op Twitter.

"Het is wel degelijk druk op de Zeeuwse stranden, dat zien wij ook", zegt Corry Brandt van de VRZ. "Vooral op de poulaire stranden is er niet veel plek meer, maar Zeeland heeft zoveel stranden. Er zijn echt nog wel stukjes strand waar er wél nog plek is. Dus is onze oproep: zoek die rustigere plekjes op."

'Coronacoaches ingezet'

Woordvoerder Sarina Minderhoud van de gemeente Veere bevestigt dat beeld. "Je ziet dat veel mensen naar de vaste hotspots willen gaan, maar dat gaan nu niet. Daarom worden nu coronacoaches ingezet om mensen te verwijzen naar de stranden waar nog wel plek is."

Dat de Walcherse stranden vanmorgen rood waren en daarna weer terug omlaag schakelden naar oranje had volgens Minderhoud alles te maken met het tij. "Rond het middaguur was het vloed. Door het hoge water is er dan minder plek op de stranden en daardoor werden die stranden rood in de strandwijzer. Bij afgaand water was er weer meer ruimte en gingen de stranden naar oranje", legt ze uit.

Drukte op het strand van Domburg, maar meeste strandgangers houden wel anderhalve meter afstand (foto: Omroep Zeeland)

Dat het druk is op de stranden geldt uiteraard niet alleen voor de Walcherse stranden die onder de gemeente Veere vallen. Zo laat wijkagent Henk Wiegman in de gemeente Sluis op Twitter zien dat het ook aan de Zeeuws-Vlaamse kust erg druk is.

Ook op de Zeeuwse wegen richting de kust is het al de hele dag erg druk. Op bijna al die wegen staan files. Om 12.30 uur stond er op de A58 tussen Bergen op Zoom en Vlissingen nog een file van ruim dertig kilometer. Dat levert een vertraging op van ruim een uur. Op het hoogtepunt had het wegverkeer anderhalf uur vertraging op de A58.