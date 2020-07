Op afstand training geven werkt niet voor eventingbondscoach

Marcelle de Kam tussen haar pupillen van het Eventing (foto: Omroep Zeeland)

Maar dat ging nu ineens niet meer...

We moesten acuut stoppen met lesgeven. We waren zoals gebruikelijk in januari gestart en zouden toewerken naar grote toernooien in mei of juni. Ineens was er onzekerheid. Kan er nog iets doorgaan? Hoe gaat het lopen?

Het werd even niets doen. Kan je dat wel?

Nou, ik kon geen trainingen geven maar we waren net ons resort (waar je op vakantie kan met je paard) in Domburg aan het verbouwen. Daar hebben we nu veel tijd in kunnen steken.

Heb je helemaal geen trainingen gegeven?

Jawel, op afstand. Toen het weer mocht, ben ik naar de mensen toegegaan om daar les te geven. Verder heb ik het via filmpjes en via live-verbindingen gedaan. Dan stond er bijvoorbeeld iemand met een camera bij de ruiter en dan gaf ik aanwijzingen.

Is dat iets wat je in de toekomst ook gaat doen? Dan hoef je niet meer het hele land door. Of de ruiters naar jou.

Nee, dat zou ik heel lastig vinden. Je hebt de directe interactie nodig. Als een paard zijn lijf heel even aanspant, dan zie je dat niet via videoverbinding. Dan mis je dan signaal.

Gelukkig mag je weer trainen. Maar de grote toernooien zijn afgelast.

Toen de versoepeling kwam, ben ik meteen met het team aan de slag gegaan. De groep moest trainen zodat ze áls er een wedstrijd zou komen, ze er helemaal klaar voor zouden zijn. Het EK Junioren is dan wel afgelast maar het NK gaat wel door. Dat is normaal gesproken in mei of juni. Nu heeft een toernooi in het najaar gezegd het NK wel te willen organiseren. Daar werken we nu naar toe.