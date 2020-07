Geen natuurvergunning Brouwerseiland? 'Er kan nog veel gebeuren in zes weken'

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland debatteert over Brouwerseiland (foto: Omroep Zeeland)

"Het is maar een voorgenomen besluit. Iedereen mag de komende weken nog zienswijzen indienen, zowel de voor- als de tegenstanders. Dus ik ben vooral benieuwd naar wat het definitieve besluit wordt op 14 september", aldus de wethouder. "De ervaring leert dat er nog veel kan gebeuren in zes weken."

Eind nog niet in zicht

Het is een langlopend dossier, waarvan het eind nog altijd niet in zicht is. "Ik was nog raadslid toen ik aan de keukentafel zat bij een van de initiatiefnemers en toen heette het plan nog 'Jachthaven van de toekomst'. Dat is al jaren geleden. Dus wanneer het allemaal definitief is daar durf ik echt geen uitspraken over te doen...", aldus Van Burg.

Wethouder Jacqueline van Burg over natuurvergunning Brouwerseiland

Vorig jaar leek er even een einde te komen aan dit langlopende dossier. Na een langdurig juridisch getouwtrek werd het plan van tafel geveegd door de Raad van State en kort daarna verwees ook de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland het plan definitief - zo leek het - naar de prullenbak.

Opnieuw in behandeling genomen

Maar het dagelijks gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland meldde onlangs dat het plan nu gewijzigd is op enkele punten en daarom het verzoek tot de wijzinging in het bestemmingsplan opnieuw in behandeling moet worden genomen. Wanneer de provincie uiteindelijk besluit om de natuurvergunning toch wél te verlenen, moet de gemeenteraad zich opnieuw over het plan buigen. Naar verwachting gebeurt dit in oktober.

Lees ook: