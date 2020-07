Offerfeest noodgedwongen in kleine kring gevierd: 'Tot spijt van ons allen en tot verdriet van veel mensen'

Al Rahman Moskee in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Akam Hoessein, bestuurslid van de Middelburgse moskee, had eigenlijk gehoopt dat zijn congegratie vandaag weer samen had kunnen komen voor het Offerfeest. Maar vanwege de laatste ontwikkelingen heeft het bestuur, met het oog op de veiligheid van de moskeegangers, toch voor moeten kiezen de moskee vandaag dicht te laten. "Tot spijt van ons allen en tot verdriet van veel mensen", aldus Hoessein.

Het is volgens Hoessein moeilijk om het Offerfeest te vieren in kleine kring. "Dit is het moment waar wij het hele jaar op wachten om vergeving te vragen en elkaar in de armen te vliegen", legt het bestuurslid uit. Normaal gesproken is hij de hele dag op pad om mensen te feliciteren, nu gebeurt dat online. "En dat is moeilijk", zegt Hoessein.

Veilig gebied

Zelf viert hij het Offerfeest vandaag ook in kleine kring. Hij gaat op bezoek bij een bevriend gezin. "Je kan niet van een afstand zien of iemand besmet is", legt hij zijn keuze om het feest klein te houden uit. Dat andere gezin is volgens Hoessein 'veilig gebied'.

Toch hoeven moslims die vandaag graag het Offerfeest in de Al Rahman Moskee hadden gevierd niet helemaal verstoken te blijven van het gebouw. In de moskee is vandaag in kleine kring gebeden en een preek uitgesproken die via een livestream gevolgd kon worden.