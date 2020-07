Zeeuwse in Brussel begrijpt niks meer van alle coronaregels: 'Overal is het anders'

Ananda de Jager

Net als veel Belgische toeristen worstelt ook zij met het verschil in coronaregels tussen België en Nederland. Zo mag je in België op dit moment nauw contact houden met vijf mensen. Binnen zo'n bubbel hoef je niet per se fysieke afstand te houden, hoewel een kus of knuffel wordt afgeraden.

"Dat moeten dezelfde vijf mensen zijn voor de hele maand augustus", zegt Ananda. "Als je als Belg naar Nederland gaat, moet je dan de Belgische regels volgen? De Nederlandse? Of allebei?"

Mondmaskers, waar moet je die precies op?

Ook de regels in België zelf zijn moeilijk te volgen. Ananda: "Ik dacht dat je alleen mondmaskers op moest op drukke plekken buiten, in de winkel en in de sportschool. Maar nu hangen er in Brussel ook overal borden met: 'Mondmasker verplicht in deze straat.' Daar moet ik nog even wennen."

Luister Ananda's verhaal terug:

Ananda vanuit de trein onderweg naar Parijs