Onweersbuien na warme dag leveren mooie plaatjes op, mét zeevonk

Voor de kust van Westkapelle maakte Jesse Meliefste een wel heel bijzondere foto van het onweer. Want op de foto is niet alleen bliksem te zien, maar ook zeevonk. Je moet even goed kijken, maar je ziet op de foto die Meliefste op Instagram plaatste de kenmerkende blauwe gloed in de golven.

Zeevonk en onweer voor de kust van Westkapelle (foto: Jesse Meliefste)

Boswachter en stormchaser Paul Begijn schoot deze prachtige plaat van een bliksem boven de Westerschelde bij Terneuzen.

Robin Hardeman fotografeerde deze blikseminslag in Vlissingen en zette hem op Instagram.

Blikseminslag bij Vlissingen, gezien vanaf het windorgel (foto: Robin Hardeman)

Heb jij ook mooie onweersfoto's? Stuur ze in via dit uploadformulier, zet ze op Instagram met de tag #omroepzeeland of plaats ze in een reactie onder ons Facebookbericht en wie weet zetten we ook jouw foto erbij in dit bericht.