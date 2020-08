'Liefde in een doos' geeft ongeneeslijk zieke ouders tips in droevige dagen

Volgens initiatiefnemer Gerda van Leeuwen is het heel belangrijk voor kinderen dat zij herinneringen hebben aan de ouder die is overleden. "Als een ouder ziek wordt staat het gezinsleven grotendeels in het teken van de ziekte en het naderende overlijden. Maar het is juist in die periode ook belangrijk dat de ouders zich afvragen wat ze hun kinderen kunnen meegeven, zodat ze zich hun vader of moeder blijven herinneren."

Persoonlijke herinneringen

Volgens Gerda gaan die herinneringen verder dan alleen een foto of een filmpje. "Het moeten vooral persoonlijke herinneringen zijn, waarbij liefde een belangrijk element is. Deze tastbare herinneringen zorgen ervoor dat de ouder blijft leven in de gedachten en in het hart van het kind."

Herinneringen zorgen ook voor steun in het leven daarna. Het is namelijk algemeen bekend dat hoe jonger een kind is, hoe moeilijker het is voor het kind om zich dingen te herinneren. "Hoe klonk de stem van mama, hoe rook het lekkere luchtje van papa?"

Het boekje heet 'Liefde in een doos', maar dat hoef je natuurlijk niet letterlijk te nemen. "Je mag alle herinneringen ook in een mand, een ton of kist stoppen. Het is alleen belangrijk dat de herinneringen ergens in zitten, zodat kinderen, wanneer ze daar behoefte aan hebben, de spullen eruit kunnen halen. Het is dus eigenlijk een schatkist voor de rest van je leven."

Positief

De doos vol met herinneringen heeft volgens Gerda dan ook niets met rouwverwerking te maken. "Het gaat er voornamelijk om dat op een positieve manier de herinneringen aan die ouder levend wordt gehouden. Na verloop van tijd worden herinneringen vager en zo'n doos met allerlei spulletjes zorgt ervoor dat dit niet gebeurt."

Nu maar hopen dat veel ouders er wat aan hebben, want daar doen we het uiteindelijk voor" Gerda van Leeuwen, Stichting Zeeuws Verlies

Anja Ganzeboom heeft het boekje geschreven en is ook verantwoordelijk voor de illustraties. "Toen ik werd gevraagd om het boekje te schrijven heb ik bedacht wat ik zou willen meegeven aan ouders in zo'n situatie. En bij mij kwam heel erg het beeld naar boven van: laat de liefde stromen. Daarbij is alles mogelijk. Je kan dus iets schrijven, tekenen, plakken, opnemen, filmen, het maakt niets uit, als het maar bij jou en bij je gezin past. En als het maar iets zegt over de band tussen ouder en kind."

Leed een beetje verzachten

Gerda is ontzettend blij met het eindresultaat. "We hebben er met veel liefde aan gewerkt en dat zie je ook terug. Nu maar hopen dat heel veel ouders er wat aan hebben, want daar doen we het uiteindelijk toch voor. Mensen ondersteunen in een moeilijke tijd."

Ook Anja is tevreden. "Ik vind het erg mooi geworden. Het is natuurlijk een hulpmiddel, want het verdriet is oneindig groot bij kinderen die een ouder verliezen en dat kunnen we niet wegnemen. Maar hopelijk kunnen we het door middel van dit boekje wel een beetje verzachten."

Het boekje Liefde in een doos (foto: Omroep Zeeland)

Stichting Zeeuws Verlies hoopt dat ouders door het lezen van dit boekje de moed hebben om een begin te maken met het verzamelen van herinneringen. "Het is namelijk in zo'n moeilijke tijd niet het eerste waar je aan denkt en dat is logisch. Het is emotioneel en confronterend, maar we hopen dat dit boekje een handreiking is om ermee te beginnen."

Voorbeelddoos

Anja heeft ook voor ouders die daar behoefte aan hebben een voorbeelddoos gemaakt met allerlei denkbeeldige herinneringen. "Ik heb de doos aan de buitenkant ook versierd. Dat werkt uitnodigend voor een kind. En in de doos zitten allemaal spulletjes die iets zeggen over de ouder die er niet meer is, over de band tussen ouder en kind, over het gezin. Ik heb er bijvoorbeeld een scheerkwast in gedaan met een begeleidend briefje. Maar er zit ook een stukje haar in en babysokjes."

Niet in de boekenkast

Het boekje moet volgens Gerda en Anja ook niet in de boekenkast komen te staan. Anja: "Juist niet, het boekje mag lekker rondslingeren door het huis. Je mag er zo nu en dan in kijken, een stukje in lezen, aantekeningen in maken, leuke ideetjes opdoen die bij jou passen en dan weer wegleggen."