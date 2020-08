Yassine Azzagari: 'Ik ga voor een basisplaats dit seizoen bij NAC Breda'

"Ik ben veel volwassener geworden na vorig seizoen", vertelt Azzagari. De Zeeuwse middenvelder maakte in januari zijn competitiedebuut in de wedstrijd tegen Jong AZ. Vanaf toen kreeg Azzagari meer minuten in de hoofdmacht en dat hoopt hij dit seizoen door te trekken. "Vorig seizoen was het nog allemaal nieuw en nu weet ik wat er van me gevraagd wordt. Ik hoop weer op het veld te kunnen laten zien wat ik kan."

Zeeuwse connectie

Met Maurice Steijn kreeg Azzagari aan het begin van het seizoen een nieuwe trainer voor zich. In de eerste twee oefenduels mocht hij al vanaf de aftrap beginnen en dat hoopt de Goesenaar dit seizoen ook vast te houden. "Ik ga natuurlijk voor een basisplek dit seizoen, net als iedereen in onze selectie. Ik hoop gewoon belangrijk te zijn voor onze ploeg", vertelt Azzagari.

Azzagari is naast Jan Paul van Hecke uit Arnemuiden en Gylermo Siereveld uit Vlissingen één van de drie Zeeuwen bij NAC. Zowel binnen als buiten het veld is die Zeeuwse connectie goed te merken. De drie Zeeuwen carpoolen namelijk elke dag vanuit Zeeland naar Brabant. Azzagari: "Het is dan heel gezellig in de auto en je praat over van alles. Jan Paul en Gylermo zijn allebei jongens met goede humor, maar we kunnen ook serieus naar elkaar zijn dus dat is top."

Vandaag speelt NAC Breda een oefenwedstrijd in eigen huis tegen SC Heerenveen. Op 6 september start de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport.