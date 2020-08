Ondernemers in Sluis dragen een mondkapje, maar niet allemaal

De middenstandsvereniging heeft 700 mondkapjes met de tekst 'Welkom & Veilig West-Zeeuws-Vlaanderen' met een zonnetje laten maken voor de deelnemende ondernemers. "Iedereen is vrij het te dragen. Ikzelf doe het niet, want in sta in de keuken dus ik heb geen contact met klanten", zegt Sancho Jansen eigenaar van Restaurant de Frietstal en voorzitter van de middenstandsvereniging. Ook laat hij zijn personeel vrij om een mondkapje te dragen.

Een verkoopster in een parfumerie draagt wel een mondkapje. "Dat doe ik eigenlijk al langer, maar ik vind het wel een goed idee dat zoveel mogelijk ondernemers het gaan doen. Ik vind het prettig naar mijn klanten en ook voor de bescherming, maar of het echt allemaal helpt, dat is maar de vraag", zegt ze. Een paar dames van een kledingzaak en een meubelzaak hebben besloten geen kapje te dragen en willen daar verder ook geen commentaar op geven, maar over het algemeen doen de meeste ondernemers, lijkt het, wel mee.

Sluise ondernemers kunnen dit mondkapje gaan dragen (foto: Omroep Zeeland)

De meeste mensen in het straatbeeld die een mondkapje dragen zijn Belgen. "Ja het is bij ons verplicht daarom doen we het hier ook, ook al is het in Nederland niet verplicht", zegt de man van een winkelend Vlaams echtpaar. "Ik vind het een goed idee van de middenstand dat ook zij een mondkapje dragen, want dat covid-19 moet de wereld uit en dat kan op deze manier een stukje sneller."

