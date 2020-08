Dit was de maand juli: flinke buien, lagere temperaturen en op het nippertje een landelijk temperatuurrecord

Een graanveld bij Ritthem (foto: Adri Joosse)

Sinds lange tijd was de juli-maand weer eens koeler dan gemiddeld, want lange tijd was het 1,5 graad te koud. Maar door de laatste paar dagen was het tekort uiteindelijk nog maar 0,5 tot 0,7 graden. Opvallend was de bewolking en lage temperatuur in de eerste helft van de maand, en het begon ook direct met 10 tot 20 milliumeter regen op de eerste juli.

Pas laat in de maand zomers

De eerste zomerse dag kwam pas op donderdag 23 juli, het totaalaantal dagen met 25 graden of meer kwam op vier, terwijl zes tot negen zomerse dagen gebruikelijk is. Wel was het slot heel warm, met 31,2 graden voor Vlissingen, 34,9 op Goes-Wilhelminadorp, en 36,7 bij Westdorpe. Dat was direct ook de hoogste temperatuur van deze maand in het hele land.

Drukte op het strand van Domburg, maar meeste strandgangers houden wel anderhalve meter afstand (foto: Omroep Zeeland)

De neerslag was zeer gelijk verdeeld met 64 tot 79 millimeter. De natste plaatsen waren Sluis, Oostburg en Haamstede, maar ook Rilland was vrij nat met 78 millimeter regen. 25 juli bracht de meeste regen. Midden-Zeeland had op meerdere plaatsen 20 millimeter, Schouwen kwam boven de 30, en Haamstede had zelfs een plaatselijke meting van 48 millimeter. Maar bij de regen was vrijwel geen onweer.

Toch was de maand juli gemiddeld gezien nog redelijk zomers, want de zon scheen 10 tot 25 uur meer dan gemiddeld.

Komeet Neowise, gezien vanaf de Brouwerdam (foto: Adri Padmos)

Naast het weer zelf, waren er ook bijzondere natuurverschijnselen te zien de afgelopen maand. Zo was er, net als in de maand juni, opnieuw zeevonk te zien aan de kust. En dat is best bijzonder, want de alg verdwijnt uit het water wanneer er minder voeding in zit. Meestal is zeevonk te zien rond de maanden mei en juni.

Ook kwam komeet Neowise langs. De komeet was met het blote oog te zien, een zeldzaam hemelverschijnsel. Normaal gesproken is daarvoor een telescoop nodig. Verschillende Zeeuwse fotografen trokken erop uit om plaatjes te schieten van Neowise.