Belgische overheid adviseert quarantaine na bezoek aan Zeeland

In Sluis zijn op dit moment veel toeristen (foto: Omroep Zeeland)

Reden voor het aanpassen van de reisadviezen is de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. Regio's in onder meer Frankrijk, Spanje en Zwitserland hebben van het Belgische ministerie code rood gekregen, dan is quarantaine bij thuiskomst verplicht.

In Zeeland is het aantal besmettingen een tijdje opgelopen, dat kwam onder meer door twee privé-feestjes in Goes, waarbij een groep jongvolwassenen en hun ouders besmet raakten. Afgelopen dinsdag bleek uit de cijfers van het RIVM dat in een week tijd 43 nieuwe besmettingen zijn geconstateerd in Zeeland.

Gisteren was het druk op de Walcherse stranden, ook met dagjesmensen (foto: Wim Hirdes)

Voor inwoners van de provincie Antwerpen zijn de maatregelen nog wat scherper dan in de rest van België. Antwerpenaren worden na een bezoek naar Nederland geacht in quarantaine te gaan, ook wanneer ze de grens over gaan voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen.

In de provincie Antwerpen gelden op dit moment zware beperkingen vanwege een corona-uitbraak. Mondkapjes zijn ook in drukke openbare ruimtes verplicht en er geldt een avondklok.