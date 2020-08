Geen lange houten tafels met papieren tafelkleed, het mosselfeest 2.0 vier je in de auto

Corona zorgt voor mosselfeest 2.0 in Renesse (foto: Omroep Zeeland)

Dus besloot de stichting een alternatieve manier te zoeken om het mosselfeest toch door te laten gaan: een Mossel Drive Thru. "We wilden toch gewoon geld ophalen voor het goede doel", legt Ann Braber van de organisatie uit. "Dus dan bedenk je wat leuks." En zo rolde op een verjaardag het idee voor een drive thru uit de bus.

In totaal 260 klanten in hun auto een rondje maken over het terrein van Braber Groenvoorzieningen. Onderweg kwamen zij een dweilband en een dj tegen, werd er een foto van ze gemaakt en konden de gasten meedoen aan spelletjes om loten te winnen. "We hopen tussen de 7.000 en 8.000 euro op te halen vandaag en ik denk dat we dat wel gaan redden. Misschien we er zelfs wel overheen", aldus Braber.

De emmer waarin de bezoekers van de Mossel Drive Thru hun mosselen mee naar huis krijgen (foto: Omroep Zeeland)

Aan het einde van de rit kregen de bezoekers dan eindelijk hun emmers met mosselen uitgereikt (of saté, als zij niet van mosselen houden). Deze -noodzakelijke- nieuwe manier van een mosselfeest, kon de bezoekers wel bekoren. "Helemaal top", zegt een bezoeker, al had zij ook best graag aan een lange tafel gezeten: "Nou, dat is best aanlokkelijk. We hebben nu twee flessen wijn besteld, maar dat hadden er best wel meer mogen wezen", die zij natuurlijk pas thuis opdringt, voegde zij eraan toe.

Stichting Vakantiehuis Thuredrith

Het geld dat vandaag opgehaald wordt, gaat naar de Stichting Vakantiehuis Thuredriht. De stichting beheert drie huisjes waar gezinnen met zieke kinderen gratis een week vakantie mogen komen vieren. Om de huisjes open te houden, heeft de stichting jaarlijks zo'n 30.000 euro nodig.