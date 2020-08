Brand Vlissingen niet aangestoken, politie sluit onderzoek

Hulpverleners en omstanders bij flatbrand Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Die avond is er rond 20.45 uur in het appartement door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Daarbij was er ook een explosie. Een bewoner kwam om het leven en meerdere andere bewoners van de flat raakten gewond. Eén van hen moest naar het ziekenhuis.

Niet genoeg plek

Bewoners van twintig appartementen zijn tijdelijk elders ondergebracht. Een deel van hen zit in een hotel in Roosendaal, omdat er in Zeeland vanwege de vele toeristen niet genoeg plek is. Naar verwachting kunnen zij de komende week nog niet terugkeren naar hun huizen.

De politie heeft het onderzoek naar de brand gesloten. Aangezien er geen sprake is van een misdrijf doet de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) nu de communicatie over deze zaak. Desgevraagd laat de VRZ weten dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand nog loopt. Naar verwachting komt daar morgen of overmorgen meer informatie over naar buiten.

