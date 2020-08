Kruisland zegt oefenduel af: GOES oefent nu tegen Hoek

Jop Dekker (archief) aan de bal namens GOES in de derby tegen Hoek vorig seizoen (foto: René van der Vliet)

Ook Hoek kreeg afgelopen week twee keer te maken met afzeggingen. Belgische tegenstanders Lierse Kempenzonen en Lebbeke kwamen door de coronamaatregelen in België niet naar Zeeuws-Vlaanderen. GOES oefende al tegen Halsteren. Die wedstrijd eindigde in een 2-2-gelijkspel.

Vorig seizoen speelde GOES en Hoek twee keer tegen elkaar in de Derde Divisie. In Hoek was de thuisploeg met 6-1 te sterk. Later in het seizoen waren de rollen in Goes omgedraaid. Toen won GOES met 2-0 van Hoek. GOES zal dit keer met een vrijwel nieuw team gaan aantreden, want de selectie telt veertien nieuwe spelers.