Kat Lucky drie dagen na brand gered uit zwartgeblakerd flatgebouw

Kat Lucky dagen na brand gered uit zwartgeblakerd flatgebouw (foto: Omroep Zeeland)

De vrijwilligers gingen met zaklampen in de hand in groepjes het gebouw in om de overleden dieren te zoeken, zodat hun stoffelijke resten met hun baasjes konden worden herenigd. Daarbij werden meerdere verkoolde dieren lijkjes aangetroffen. Hoeveel het er waren wil Jolanda Lichtenberg van Dierenwelzijn Walcheren niet zeggen. "Uit respect naar de baasjes van de overleden dieren doen we daar geen uitspraken over."

'Dit hebben we nog nooit meegemaakt'

Een ding is duidelijk: het zoeken naar overleden huisdieren gaat de vrijwilligers niet in de koude kleren zitten. "We hebben wel enige tijd nodig om de beelden van die dode dieren te verwerken, want dit hebben we nog nooit meegemaakt", aldus Lichtenberg.

Vrijwilligers doorzoeken zwartgeblakerd flatgebouw op zoek naar overleden huisdieren (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

Ze is dan ook erg blij dat ze de dag met positief nieuws kan afsluiten, met de vondst van kat Lucky. "Dit is heel erg goed nieuws, vooral voor de eigenaresse, die was zo blij toen ik haar belde!"

Reanimatie

Lucky is niet het enige huisdier dat de brand overleefde. Naast de brandweer waren ook de vrijwilligers van de dierenambulance van Dierenwelzijn Walcheren snel ter plaatse. Ze troffen er een brandweerman aan die een kat reanimeerde. Ze hebben de reanimatie overgenomen en het dier heeft het overleefd.

Een ander kat, een rode kater, was van drie hoog naar beneden gegooid, om hem te redden. Naast deze twee katten werden ook twee honden en een konijn uit het brandende gebouw gered.

Vuur was niet aangestoken

De brand ontstond donderdagavond om 20.45 uur. Een 64-jarige bewoner van de flat aan de Hogeweg kwam daarbij om het leven. Het vuur was niet aangestoken, blijkt uit het politieonderzoek. Wat wel de oorzaak is voor de brand moet nog blijken uit onderzoek door de brandweer. De Veiligheidsregio Zeeland verwacht daar morgen of overmorgen meer over naar buiten te kunnen brengen.

