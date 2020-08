Uit het sportarchief: Groene Ster wordt kampioen in eerste divisie

In het topsportcentrum in Rotterdam moest het op 4 mei 2013 gaan gebeuren voor de zaalvoetballers van Groene Ster uit Vlissingen. Nog nooit was het een Zeeuws zaalvoetbalteam gelukt om kampioen te worden op het een na hoogste niveau. Voor de beslissingswedstrijd tegen Noordzee uit Scheveningen stond dus enorm veel spanning. "We hebben er echt met z'n allen naartoe geleefd en qua supporters was iedereen er ook bij. Een enorm hoogtepunt van enorm veel jaren inzet", zegt oud-speler Salim Ben Sellam.

'Nooit opgegeven'

De wedstrijd ging allesbehalve gemakkelijk voor Groene Ster, want Noordzee stond aan het begin van de tweede helft met 2-0 voor. Groene Ster toonde echter veerkracht en kwam na een 3-1-achterstand terug tot 3-3. In de verlenging bleef Groene Ster kalm en trok het de wedstrijd over de streep. Ben Sellam: "We hebben nooit opgegeven en we bleven best wel rustig in de verlenging. We wisten dat we het ook over een langere wedstrijd konden beslissen. In de verlenging zaten zij er doorheen en wij gingen over ze heen."

Oud-speler Salim Ben Sellam over het kampioenschap van Groene Ster in 2013

De zaalvoetballers van Groene Ster werd in Rotterdam kampioen van de eerste divisie (foto: Omroep Zeeland)

In de verlenging scoorde Ben Sellam drie keer en was hij de grote man aan de kant van Groene Ster. Toch blijft hij nog altijd bescheiden over die prestatie. "Er hadden net zo goed een aantal andere spelers van ons kunnen scoren. Nu was het toevallig zo dat ik deze wedstrijd drie keer scoorde", vertelt Ben Sellam. Voor Groene Ster betekende het kampioenschap in de eerste divisie het vijfde kampioenschap in zes jaar.

Samen doen

Groene Ster moest in eerste instantie nog play-offs spelen om naar de Eredivisie te gaan. Dat hoefde niet meer omdat Volendam zich terugtrok uit de Eredivsie. Sindsdien is Groene Ster niet meer weg te denken uit de Eredivsie. "We hebben als Groene Ster niet een groot budget, maar hier heerst er een cultuur dat we het allemaal samen doen. We weten dat we dan kunnen verrassen in de Eredivsie", zegt Ben Sellam.