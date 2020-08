Een wolf bij Westerschouwen? 'Nee, dit is een wolfshond'

De 'wolf' van Westerschouwen blijkt een wolfshond, een jager fotografeerde het dier vanaf de Westboutweg (foto: Omroep Zeeland)

Maar boswachter Marijke Lieman reageert meteen al sceptisch. "Dat lijkt me echt heel sterk. Dan moet zo'n wolf over een van de dammen naar Schouwen-Duiveland lopen en dat is niet bepaald de soort plek waar wolven zich thuis voelen. Het is niet onmogelijk, maar ook niet heel erg waarschijnlijk."

'Geen wolf, maar wolfshond'

En inderdaad, wanneer we de foto voorleggen aan wolvenexpert Glenn Lelieveld, van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging, ziet hij het meteen. "De staart is te lang. Bij een echte wolf hangt die niet zo laag. Hij heeft ook een te volle vacht, een wolf zit nu in zijn zomervacht en die is minder dik en bovendien minder wit. En hij is ook aan de dikke kant voor een wolf, die zijn meestal wat magerder. Als ik kijk naar deze en nog enkele andere kenmerken dan zeg ik: dit is geen wolf, maar een wolfshond."

Tegelijkertijd snapt hij het wel dat de jager die de foto maakte het dier voor een wolf aanzag. "Sommige van deze wolfshonden lijken ontzettend op wolven en zelfs mensen die echt wel verstand hebben van de natuur kunnen zich dan vergissen. Dan heb je echt de specialisten op dit gebied nodig om ze uit elkaar te halen. Ik heb zelf ook weleens samen met collega's naar een foto gekeken en gedacht: dit is een wolf, maar dat zij me moesten terugfluiten omdat het vanwege die en die kenmerken toch om een wolfshond moest gaan."

Teleurgesteld

Het lijkt dus een wolfshond te zijn. Of het dier is weggelopen bij zijn baasje is nog onbekend. Hoewel dit de uitkomst was die boswachter Lieman al verwachtte, is ze ergens toch wel teleurgesteld. "Het is wel jammer, ik had het geweldig gevonden als het wél waar was dat er een wolf zou rondlopen in mijn gebied!"