Wereldtop motorcross in Axel, maar niemand mag komen kijken

Toch probeerden er nog enkele liefhebbers het terrein op te komen door over de hekken te klimmen. De beveiliger aan de poort kreeg zelfs meerdere keren geld aangeboden om de supporters erdoor te laten. Het mocht echter niet baten, ze mochten het terrein niet op om te kijken naar de wereldtop.

Volgens organisator Ad Colijn was dat vandaag ook het meeste geregel. Drie weken geleden kreeg de Axelse club het aanbod om de testwedstrijd te organiseren. Een aanbod waar ze maar al te graag gebruik van wilden maken.

Coronaregels

Alle klassen in de motorcross waren vandaag aanwezig op het circuit. Wel golden er speciale regels, want natuurlijk moest er afstand gehouden worden buiten de baan en werd er zoveel mogelijk gewerkt met een mondkapje op. Het deerde de coureurs niet, want na zes maanden zonder cross waren ze maar al te blij dat ze eindelijk weer mochten.

(foto: Omroep Zeeland)

Wie ook de baan op mocht was Mark Boot uit Kamperland. Hij kreeg een uitnodiging om een dag tussen de toppers te rijden. In de jeugdklasses won hij nog weleens van Herlings, maar nu moest Boot naar eigen zeggen moeite doen om hem en de andere de wereldtoppers enigszins bij te houden.

'Een eer'

Colijn kijkt in ieder geval zeer tevreden terug op deze dag. Het zal wel een eenmalig evenement zijn, want de wereldtop nog eens naar Axel is volgens de organisator onbetaalbaar. "Het is in ieder geval een eer dat ze hier nu één keer hebben gereden."