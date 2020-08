Crowdfunding voor overleden oom: 'Niemand hoeft de wereld te verlaten in zijn eentje'

Oom René heeft volgens de broers veel meegemaakt. "Dit is het laatste hoofdstuk in een behoorlijk roerig boek", zegt de 42-jarige Ruud. "Mijn oom was een hele vriendelijke, joviale man. Heel lief. En hij heeft veel meegemaakt."

Names de familie is Ruud een inzamelingsactie gestart voor de uitvaart van hun oom. Die had namelijk geen uitvaartverzekering en de familie kan het zelf niet betalen. "De gemeente neemt dat dan normaal gesproken op zich, maar dan heb je als familie geen zeggenschap over hoe zo'n uitvaart eruit komt te zien."

Voor de liefde naar Zeeland

De 64-jarige Deurnenaar vertrok op jonge leeftijd voor de liefde naar Zeeland. De liefde ging over, maar hij bleef in Vlissingen. Hij raakte aan de drank en mede daardoor ook lager wal. Maar de laatste jaren krabbelde hij volgens Ruud en Rob weer op. "We hadden niet veel contact, maar het contact dat we hadden was altijd goed", vertelt Ruud.

Toen Ruud zelf hulp nodig had, stond zijn oom voor hem klaar. "Toen ik in 2015 een huurhuisje kreeg, maar geen spullen had, stuurde hij vanuit Vlissingen een pakket nieuwe handdoeken aan me op."

Een nette uitvaart

Mede daarom is hij er zo op gebrand dat zijn oom een nette uitvaart krijgt. "Als zoiets gebeurt wil je dat hij op een waardige manier een uitvaart kan krijgen. Niemand hoeft de wereld te verlaten in z'n eentje."

Hier was hij graag, daarom wilde hij graag hier gecremeerd worden" Ruud van den Einden

Met de crowdfunding hoopt de familie zo'n 6.000 euro in te zamelen, dat is volgens hen genoeg voor een standaard begrafenis. Zondagmiddag was er al meer dan 1.500 euro aan donaties binnen. Geheel volgens zijn eigen wens vindt de uitvaart van oom René hier in Zeeland plaats. "Hier was hij graag. Daarom wilde hij graag hier gecremeerd worden. Hij kwam uit Brabant, maar hij heeft altijd genoten van Zeeland en Vlissingen."

Geld voor Longfonds

Als er bij de inzamelingsactie meer geld binnenkomt dan nodig is voor de dienst, wordt dit geld aan het Longfonds geschonken. De keuze voor het Longfonds als het goede doel werd ingegeven door de ziekte van oom René de Bijl. Hij liep de afgelopen jaren de longziekte COPD op.

Mogelijk werd die ziekte hem indirect fataal. Volgens de broers lijkt het erop dat de zuurstoffles in zijn appartement, die hij nodig had vanwege zijn longziekte, is gaan lekken. Dat zou de vermoedelijke oorzaak zijn van de brand en de explosie.

Geen brandstichting

De hulpdiensten doen daar nog geen officiële uitspraken over. De politie heeft al wel laten weten dat er geen sprake is van brandstichting. De brandweer heeft het onderzoek naar de oorzaak van de brand nog niet afgerond. De Veiligheidsregio Zeeland verwacht morgen of overmorgen met meer informatie naar buiten te komen.

