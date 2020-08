Goedemorgen! Nieuwe testlocatie en Jong Ambon geen risicoclub meer

De nieuwe corona-testlocatie in Vlissingen gaat vandaag open. Het is na Goes, Terneuzen en Zierikzee de vierde plek in Zeeland waar je je kunt laten testen op het virus. De extra teststraat is nodig omdat veel Zeeuwen zich laten testen. De afgelopen tijd nam het aantal toe na oproepen van verschillende burgemeesters, maar ook na een uitbraak van het coronavirus in Goes.

Het uitvoeren van een test op besmetting met covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

De genomineerden van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo worden tussen half acht en acht uur 's ochtends bekend gemaakt in de radio-uitzending bij Remco van Schellen. De prijs wordt voor de 17e keer uitgereikt en gaat altijd naar een ondernemer met een succesvolle innovatie.

Geen risicoclub meer

Voetbalclub Jong Ambon uit Middelburg staat niet langer onder verscherpt toezicht van de KNVB. Afgelopen seizoen was dat wel het geval, nadat er wat geweldsincidenten plaatsvonden. De club heeft het roer omgegooid, met hulp van de bond, en daarom worden ze nu niet langer als risicoclub gezien.

Vorig jaar won bedrijf Nemag de Emergo Prijs voor het ontwikkelen van een nieuw type grijper (foto: Omroep Zeeland)

Ben je afgelopen weekend op stap geweest? Dan heb je dit gemist:

De brand in een flatgebouw in Vlissingen van afgelopen donderdag eiste naast een mensenleven ook meerdere dierenlevens. Stichting Dierenwelzijn Walcheren vond vijftien dieren die zijn overleden door de ontploffing en de daaropvolgende brand. Toch is er ook een klein lichtpuntje: Lucky. De kat was dagen spoorloos, maar werd gisteren levend en wel uit de zwartgeblakerde flat gered.

Kat Lucky dagen na brand gered uit zwartgeblakerd flatgebouw (foto: Omroep Zeeland)

Over de explosie en brand in Vlissingen werd gisteren meer bekend: de politie concludeerde dat er geen sprake is van brandstichting en de nabestaanden van het slachtoffer dat om het leven kwam zijn een crowdfundingsactie gestart om de begrafenis te bekostigen.

Natuurlijk was er ook ander nieuws. Zo dragen veel ondernemers in Sluis sinds zaterdag een mondkapje om tegemoet te komen aan de wensen van Belgische klanten, werd in Renesse in plaats van het gebruikelijke mosselfeest een mossel drive thru gehouden en lieten we je de mooiste foto's zien van zeevonk in combinatie met onweer.

Zeevonk en onweer voor de kust van Westkapelle (foto: Jesse Meliefste)

Het weer

De dag start met buien. De regen valt tot in de loop van de middag, al komen er dan wel meer opklaringen bij. Het wordt 20 tot 21 graden. Maar na vandaag stopt het even met regenen. Vanaf dinsdag is het droog en het wordt langzaam aan warmer. Woensdag maximaal 26 graden en vanaf donderdag richting de 30 graden.