VVV Zeeland vreest nog meer annuleringen uit België

VVV Zeeland vreest nog meer annuleringen in toeristische sector uit België (foto: Omroep Zeeland)

De eerste annuleringen uit België kwamen vorige week al binnen, maar nu het land adviseert om na een verblijf in Zeeland een coronatest af te nemen en twee weken in quarantaine te gaan, is het volgens directeur Erik van den Dobbelsteen wachten op nog meer afzeggingen.

De Belgische cultuur is dat als de overheid iets zegt, de Belgen daar naar luisteren" Eric van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland

De directeur van VVV Zeeland verwacht dat vooral horeca, hotels en accommodaties in Zeeuws-Vlaanderen worden getroffen. "De Belgische cultuur is dat als de overheid iets zegt, de Belgen daar naar luisteren. De kans is groot dat we daar in onze provincie wat van gaan merken."

In Zeeuws-Vlaanderen zijn de Belgen goed voor dertig procent van het verblijfstoerisme.

'Maatregelen zijn voorbarig'

Van den Dobbelsteen vindt de maatregelen van België voorbarig. "Ieder land moet doen wat nodig is om inwoners te beschermen. Het coronavirus is nog steeds onder ons dus we moeten alert blijven. Maar als iedereen die in Zeeland woont of komt zich aan de regels houdt, is er niets aan de hand."

Hij denkt dat het bestrijden van het virus op lokaal niveau een beter idee is dan een hele provincie te weren.

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis gaf eerder al aan dat de afgekondigde maatregelen van België grote gevolgen kan hebben voor Zeeuws-Vlaanderen.