Sami gebruikte de coronatijd om zijn bedrijf uit te breiden

Sami zette naast zijn car wash de afgelopen maanden ook nog een garage op (foto: Omroep Zeeland)

Is het niet heel spannend om juist in deze tijd je bedrijf uit te breiden?

"Eigenlijk niet. Dit is weer een heel nieuw onderdeel wat ik toevoeg aan mijn bedrijf. Een vriend van mij is monteur en was bij zijn vorige werkgever een beetje uitgekeken. Zo raakten we in gesprek om ook de reparaties aan auto's te gaan doen. Alles viel samen. Ik moest het pand waar ik in zat uit en kon de coronatijd gebruiken om alles te regelen. Ik moest op zoek naar bruggen en het nieuwe pand inrichten. Dat is nu allemaal achter de rug. Ondertussen ben ik ook uitgebreid met een mobiele was-set, zodat ik bij mensen thuis of op het werk de reiniging kan doen. Als ergens vraag naar is, dan doe je het gewoon."

Naast het uitbreiden ging je andere werk, het auto's poetsen, ook door. Of viel dat een beetje stil met corona?

"Dat viel eigenlijk wel mee. In het begin waren mensen wel voorzichtig merkte ik en nu trekt het echt wel weer aan. Ik reinig de auto's met stoom en dat desinfecteert ook gelijk alles. Zowel de buiten als de binnenkant. Dat is in deze tijd mooi meegenomen. Sinds kort heb ik ook een haal- en brengservice. Daar is veel vraag naar nu, merk ik. Verder merkte je in het begin wel dat mensen tijd hadden om zelf hun auto schoon te maken, maar dat ze toch ook vaak nog naar mij kwamen, omdat het niet helemaal gelukt was."

Wat maakt jouw bedrijf anders dan een andere wasstraten?

Ik poets zowel de buiten als de binnenkant en ik heb gezocht naar een milieuvriendelijkere manier. Ik reinig met stoom en dat zorgt ervoor dat ik véél minder water gebruik dan een doorsnee wasstraat. Er zijn wel meer bedrijven die dit doen, maar ik probeer het wel op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier.

Waarom heb je ruim een jaar geleden je baan opgezegd?

"Ik ben gek op auto's. En vooral gek op schone auto's. Zelf poetste ik me rot op mijn eigen wagen. Ik heb ook altijd een doek bij mij als er een vlek op zit. Van een stoffige regenbui kan ik best wel eens balen. Het is heel gaaf om te zien dat je het weer zo schoon kunt krijgen. Ik had ook niet meer zo'n zin om voor een baas te werken, dat had ik tien jaar gedaan. Het afgelopen jaar heb ik praktisch zeven dagen per week aan mijn nieuwe bedrijf gewerkt. Met veel hulp van vrienden, familie en mijn vriendin. Maar ik ben zo gelukkig met wat ik nu al bereikt heb."