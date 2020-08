Zierikzeese turnvereniging had ook intimiderende trainers in dienst

Ook Delta Sport heeft trainers gehad die pupillen intimideerden (foto: ANP)

Voorzitter Kees Verkerke wil niet te veel in detail treden. Dat is juridisch gezien niet mogelijk. "Maar wij hadden in het verleden ook trainers in dienst die dachten dat ze met intimidatie meer zouden bereiken." Volgens hem werd er een angstcultuur gecreëerd, waardoor ouders en atleten niet aan de bel durfden te trekken.

Nieuwsbrief

De sportvereniging stuurde een reactie op de nieuwsontwikkelingen in een brief naar alle leden.

Alinea uit nieuwsbrief Delta Sport: Ook wij kijken kritisch om veilig sportklimaat te garanderen naar onze wedstrijdsporters op nationaal niveau. Turn(sters) die 12/15 uur trainen per week dus vele uren spenderen in de turnhal. Daarnaast is niet het niveau afhankelijk want elke sporter moet zich veilig voelen tijdens trainingen in de turnhal. Wij weten echter dat ook op ons niveau trainers actief zijn die dergelijke praktijken nu of in het verleden gebruikelijk vinden/vonden. Ook wij hebben daar in het verleden mee te maken gehad. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het veilig sportklimaat is gewaarborgd in ons huishoudelijk reglement en dat wij binnen de vereniging ook een vertrouwenspersoon hebben.

Uiteindelijk kwamen de verhalen wel boven en greep Verkerke in. "We willen voor een veilige sportomgeving zorgen. Onze turnhal is onlangs aangepast zodat iedereen kan meekijken bij de trainingen en wedstrijden. Er gebeurt niets meer achter gesloten deuren."

Wereldwijd

De afgelopen weken deden wereldwijd (oud-)atleten een boekje open over misstanden in de turnwereld. Tientallen turnsters traden onder de hashtag #dossierturnmisbruik naar buiten. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De Netflix-documentaire Athlete A over misbruik in de Amerikaanse turnsport heeft daar ook aan bijgedragen.

Verkerke is blij dat de verhalen nu naar buiten komen. "Alleen dan kunnen we die veilige omgeving garanderen."