Tegenstanders Brouwerseiland boos: we zijn overvallen en misleid

De brief is opgesteld door Ira von Harras, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Mede-ondertekenaars zijn de organisaties die vorig jaar naar de Raad van State stapten, omdat ze tegen huisjespark Brouwerseiland zijn: de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, de Vereniging Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Duinbehoud en de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goerree-Overflakkee.

Drie weken tijd om te reageren in de vakantieperiode wekt enorme irritatie bij ons op." Robbert Trompetter, Zeeuwe Milieufederatie

Het plan om in het Grevelingenmeer ruim 300 huisjes te bouwen op kunstmatige eilandjes sneuvelde in april vorig jaar door een uitspraak van de Raad van State. Maar inmiddels zijn er aanpassingen gedaan door het bedrijf dat het project wil uitvoeren, Brouwerseiland B.V., en ligt er een nieuw conceptplan.

Tegenstanders voelen zich overvallen

De briefschrijvers voelen zich hierdoor duidelijk overvallen. Ze schrijven: "Het verbaast ons zeer dat, na bijna volledige 'radiostilte' over dit onderwerp van de kant van de gemeente, de provincie en initiatiefnemer sinds de desbetreffende uitspraak van de Raad van State op 30 april 2019, nu ineens een geheel nieuw concept Bestemmingsplan Brouwerseiland, dat inclusief bijlagen duizenden pagina's omvat, gepresenteerd wordt."

De organisaties zijn boos, omdat zij 'maar' drie weken de tijd krijgen om te reageren op het vernieuwde plan Brouwerseiland. Dat is veel te kort, zeker in vakantietijd, vinden ze. "Drie weken tijd om te reageren in de vakantieperiode wekt enorme irritatie bij ons op. Dat doet Schouwen-Duiveland ook nog eens uit een soort coulance. Zo ga je niet met elkaar om", aldus Robbert Trompetter van de ZMf.

Uit de brief valt verder af te leiden dat de milieuorganisaties zich misleid voelen door Schouwen-Duiveland, omdat in een gesprek van een paar maanden geleden volgens hen met geen woord is gerept over een vernieuwd plan voor Brouwerseiland: "ZMf en Natuurmonumenten hebben zelfs enkele maanden geleden bij de wethouder gevraagd om extra informatie. Er werd een en ander aangegeven over ambtelijke gesprekken met Brouwerseiland, maar het verwachte proces, noch de komst van deze publicatie werd vermeld."

Aanpassing plan is aangekondigd

Daar staat tegenover dat de projectontwikkelaar wel degelijk had aangekondigd met een gewijzigd plan te komen. In maart liet deze weten bezig te zijn met het aanpassen van de plannen voor het park om te voldoen aan de eisen van de Raad van State. Dit plan zou in oktober klaar zou zijn, maar dat blijkt nu dus niet te kloppen.

Brouwerseiland volgens een animatie van de projectonwikkelaar (foto: Zeelenberg Architectuur)

Wethouder Jacqueline van Burg van Schouwen-Duiveland laat in een reactie weten de periode van drie weken helemaal niet te kort te vinden. "De appellanten kennen de inhoud van dit dossier. Ze weten heel goed waar het over gaat. Bovendien leven we in een digitale wereld, dus je hoeft niet naar het gemeentehuis te togen, maar je kunt overal de stukken inzien." Ze wijst er verder op dat de gemeente helemaal niet verplicht is om genoemde organisaties over een vernieuwd plan in te lichten.

Oud plan, nieuw plan

Er is een duidelijk verschil in visie tussen de gemeente en de milieuorganisaties over de status van het plan. Volgens de gemeente gaat het om de aanpassing van een bestaand plan. Volgens de organisaties gaat om een nieuw plan en moeten alle procedures helemaal opnieuw worden gevolgd. Trompetter: "Laten we even duidelijk wezen. De Raad van State vernietigde het bestemmingsplan. Vernietigen betekent dat het niet meer bestaat. En dat betekent dat je overnieuw begint."

Als dat laatste stand houdt dat zou het vernieuwde plan moeten voldoen aan de nieuwe Kustvisie, die heel streng is als het gaat om dit soort bouwprojecten aan de kust. Ook volgens Ria Geluk, voormalig Statenlid en gemeenteraadslid en actievoerder van het eerste uur tegen Brouwerseiland gaat het wel degelijk om een nieuw plan: "Voor ons allemaal hier is het een nieuw plan. Het moet als zodanig bekeken worden en dan is het vandaag de dag niet meer uitvoerbaar."

In oktober spreekt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland zich uit over het vernieuwde plan voor Brouwerseiland. Vorig jaar na de uitspraak van de Raad van State nam de gemeenteraad een motie aan waarin werd gesteld niet verder te willen met Brouwerseiland. De Provincie Zeeland liet vorige week weten van plan te zijn de natuurvergunning voor het project af te keuren vanwege de stikstof die erbij vrijkomt.

