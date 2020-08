Eerste bewoners flat Vlissingen mogen terug na brand

Schade van de explosie en brand aan de flat in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Het gaat om vier of vijf mensen die allemaal in het midden van het gebouw, portiek 2, een appartement bewonen. Morgen volgen er nog eens vijf of zes bewoners, ook in het midden van het gebouw. Slechts één appartement in dat deel is nog niet bewoonbaar, daarvan is de gevel ontzet. Vier van de zes bewoners die in een hotel in Roosendaal waren ondergebracht, kunnen ook weer terug. De andere twee worden ergens anders in Vlissingen ondergebracht.

De woningen van het portiek aan de linkerkant van het gebouw, portiek 3, waar de explosie heeft plaatsgevonden, zijn nog niet bewoonbaar verklaard. "De woningen uit portiek 2 en 3 zijn grondig onderzocht door een constructeur en aannemer, zodat we zeker weten dat de bewoners veilig terug keren", zegt de woningcorporatie.

Brandveiligheidswerkzaamheden

Volgens l'escaut zijn er vorig jaar in de flat extra brandveiligheidswerkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van overslag. Bij de brand van vorige week donderdag kwam een 64-jarige bewoner om het leven. Hoe de brand precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht.

