Viroloog uit Lamswaarde: 'Mensen krijgen een hekel aan ons'

Emeritus hoogleraar Peter Rottier van de Universiteit Utrecht (foto: Universiteit Utrecht)

Er is volgens de uit Lamswaarde afkomstige viroloog op dit moment nog geen sprake van een tweede golf van het coronavirus. "Toch kunnen we niet ontkennen dat het virus momenteel meer kans krijgt door ons gedrag."

'Niet zo goed'

Hij geeft toe dat hij er zelf ook last van heeft. "We denken dit loopt wel goed zo, maar daar schuilt juist het gevaar in. We doen het eventjes niet zo goed met zijn allen."

Peter Rottier woonde tot zijn negentiende in Lamswaarde. In 1966 verliet hij Zeeuws-Vlaanderen om te gaan studeren. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij al snel een liefde voor het menselijk lichaam. Virussen inspireerden en boeiden hem. Rottier studeerde biochemie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde vervolgens op een onderzoek naar een plantenvirus aan de Wageningen University & Research. Hij werd hoogleraar virologie en virusziekten aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.

We weten volgens de viroloog meer van het virus dan een paar maanden geleden. En dat is ons geluk. Er zijn volgens hem twee middelen die goed bij de behandeling van het virus helpen. "Wat we toen nog niet wisten was het effect van het virus op bloedstolling. Dat is dramatisch. Het kan leiden tot grote problemen in de nieren, de hersenen en het hart. Daardoor werden we verrast."

Mensen krijgen een hekel aan virologen

Dat maakt Covid-19 volgens de viroloog echt een ander virus dan andere verkoudheidsvirussen. En daarmee heeft hij niet de intentie om mensen bang te maken. "Mensen krijgen een hekel aan ons virologen en dat begrijp ik. We hebben natuurlijk niet de leukste berichten om te vertellen. Maar ze moeten ook begrijpen dat wij geen enkel eigen belangen hebben om deze berichten te verspreiden. Ik heb er geen belang bij om mensen bang te maken."

Als we allemaal medische mondkapjes zouden dragen zouden we voor 99 procent beschermd zijn." viroloog Peter Rottier

Ook vindt hij dat mensen een mondkapje moeten opzetten in openbare ruimtes waar het druk is. "Ze helpen, maar de overheid kan ze niet verplichten omdat de kwaliteit van de mondkapjes die in de handel zijn zo verschrikkelijk verschilt. Als we allemaal medische mondkapjes zouden dragen, zouden we voor 99 procent beschermd zijn."

Hij adviseert dan ook om, mocht je een medisch mondkapje voor handen hebben, het te dragen op drukke plekken.

De kwaliteit van bepaalde mondkapjes verschilt nogal (foto: Omroep Zeeland)

Rottier verwacht nog steeds dat het virus harder terug komt in het najaar. "Het lijkt alsof het virus in de zomer minder agressief is, wat daar precies de reden voor is weten we niet zo goed. Maar in de herfst- en wintermaanden vrees ik dat het virus verder oplaait."

Testcapaciteit op orde

Al zijn we nu beter voorbereid volgens hem. "Mensen weten hoe ze zich moeten gedragen; handen wassen en afstand houden."

Wel hoopt hij dat de GGD's in Nederland de testcapaciteit beter onder controle krijgen, zodat mensen niet te lang moeten wachten om een afspraak te maken voor een coronatest en niet te lang moeten wachten op de uitslag.

Luister het gesprek terug:

Viroloog Peter Rottier over een tweede coronagolf