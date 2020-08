Zeeuwse huizenmarkt blijft achter bij Nederland

Zeeuwse huizenmarkt stabiliseert (foto: Omroep Zeeland)

Het gemiddelde Zeeuwse huis ging voor 253.650 euro van de hand. Dat is ietsje minder dan in het eerste kwartaal van 2020. In de rest van Nederland ging de gemiddelde verkoopprijs met 2000 euro omhoog en bereikte die midden in de coronacrisis de recordhoogte van 327.900 euro.

Grafiek

De Zeeuwse markt blijft qua verkoopprijzen de laatste jaren steeds verder achter bij de rest van Nederland.

Het dieptepunt van de Zeeuwse huizenmarkt was in 2012, toen de gevolgen van de kredietcrisis het ernstigst waren. Sindsdien trok de markt flink aan en was in 2017 op zijn (voorlopige) hoogtepunt. Sindsdien stabiliseert de markt zich.