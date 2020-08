Waarom Jong Ambon niet meer als 'risicoclub' gezien wordt door de KNVB

Voorzitter Melvin Telussa is er trots op. "We hebben samen met de KNVB een plan van aanpak gemaakt om geweld op het voetbalveld terug te dringen. Dat plan is goedgekeurd en we zijn er trots op dat we niet langer als risicoclub worden gezien."

Negatief in het nieuws

Jong Ambon kwam in 2017 en 2019 negatief in het nieuws door geweldsincidenten bij jeugdwedstrijden. In 2017 ontstond er een vechtpartij bij de wedstrijd Bruse Boys JO19 tegen Jong Ambon JO19.

In 2019 raakten drie spelers van DwO'15 JO17 gewond in de rust van de wedstrijd in Middelburg tegen Jong Ambon JO17. Het elftal van Jong Ambon is door de club uit de competitie gehaald. Sindsdien stond de club ook onder toezicht van de KNVB.

De KNVB werkt sinds seizoen 2015-2016 met een (punten)systeem waarbij risicoclubs in kaart gebracht worden: zware tuchtzaken leveren meer strafpunten voor clubs op. Er zijn vier fases in het systeem: 1. monitorfase: meldingen komen binnen via tuchtzaken en meldpunt

2. duiding fase: betreffende club moet actieplan maken om excessen te voorkomen

3. stuurfase: KNVB neemt regie in handen en stelt met club een actieplan op

4. straffen fase: club krijgt laatste waarschuwing en kan lidmaatschap KNVB ontnomen worden Jong Ambon maakte deel uit van fase 3.

Het plan van aanpak komt er in de praktijk op neer dat er, voorafgaand aan een wedstrijd, al afspraken gemaakt worden over gedrag op en rond het veld. Na de wedstrijd worden bezoekende clubs ook gevraagd om een formulier in te vullen waarin meldingen gedaan kunnen worden.

"We gaan er nu anders mee om. Als er iets gebeurt, maken we daar een melding van. Wij werden altijd als club gezien die niks meldt. Dat moet nu anders. "

Imago

Jong Ambon heeft volgens Telussa een slecht imago. "Ik weet dat dat imago bij sommige mensen nooit meer weggaat. Wij willen laten zien dat we uit een ander vaatje tappen.` Volgens Telussa gaat het inmiddels bij Jong Ambon na een aantal moeilijke jaren weer goed met de club. "We hebben het financieel weer op orde. Daarnaast is het ledenaantal weer gegroeid naar tweehonderd."