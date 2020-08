Sluis voelt code oranje nu al

Wie een rondje langs de parkeerplaatsen is Sluis doet op maandagmorgen, ziet behoorlijk veel rood-witte nummerplaten op auto's. Maar eenmaal in de stad is de voertaal opvallend Duits. Het kost enige moeite om Vlamingen te vinden. En ze zeggen niet allemaal op de hoogte te zijn van het feit dat de Belgische regering hen adviseert dat na hun bezoek aan Sluis, ze een coronatest zouden moeten nemen en veertien dagen in quarantaine moeten gaan.

Een aantal Belgen zegt op doorreis te zijn. Ze verwachten niet in problemen te komen doordat ze mondkapjes dragen en voldoende afstand houden. Het advies van hun eigen regering om in quarantaine te gaan nemen ze in beraad. Maar wanneer ze de cijfers horen; één besmetting in Sluis sinds een maand, geen ziekenhuisopnames of doden, vinden ze de maatregelen overdreven.

Drukte in Sluis, maar toch minder Belgen (foto: omroep zeeland)

Directeur Erik van den Dobbelsteen van VVV Zeeland verwacht dat een groot aantal Belgen niet meer naar Zeeland zullen komen vanwege Code Oranje omdat ze plichtsgetrouw zijn. En ook de ondervraagde Belgen in Sluis geloven dat er nogal wat landgenoten zijn die Zeeland zullen gaan mijden.

Seksshops

"Dat doen ze nu al", zeggen meerdere ondernemers in Sluis. Vooral medewerkers van Erotica-shops, waarvan de klandizie voor negentig procent uit Belgen bestaat, zeggen dat sinds zaterdag, de dag dat Code Oranje werd afgekondigd, er merkbaar minder Belgen binnen komen.

En ook Jaimy De Clerck, van De Friterie, zegt dat het duidelijk is dat er minder Vlamingen naar Sluis komen:"Eigenlijk is dat al sinds dat de Belgische burgemeesters van de grensgemeenten zich roeren. Maar nu Code Oranje van kracht is lopen er gewoon minder Belgen hier rond. Ik zie het wanneer ik 's avonds een uitdraai van mijn kassa bekijk. Er komt minder geld binnen."

