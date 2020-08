PvdA op de bres voor stageplaatsen (foto: Omroep Zeeland)

Fractievoorzitter van de PvdA in Goes Marco Eestermans zegt dat er in het verleden wijkbedrijven zijn opgericht in Goes waar studenten hun stages konden lopen. Dat zou nu volgens hem ook weer een oplossing kunnen zijn. Gemeenteraadsfracties in Goes, Veere, Borsele, Kapelle, Tholen, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland stellen daarom schriftelijke vragen aan hun colleges. Ook de fracties in de Provinciale Staten en het Waterschap stellen vragen.

Overheden en werkgevers samenwerken

De PvdA vraagt aan de colleges hoe er binnen de gemeentelijke en provinciale organisatie omgegaan wordt met stageplaatsen en wil dat de stageplekken gegarandeerd blijven. Daarnaast wil de PvdA weten hoe gemeentes, provincie en waterschap samen met werkgevers en het onderwijs ervoor gaat zorgen dat er de komende jaren voldoende stages beschikbaar blijven.