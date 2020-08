Vrienden organiseren livestream om geld op te halen voor KWF

Initiatiefnemers van Zeeland in Actie Martin Slingenberg (links) en Eddie Bogaert (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

De overleden vriend waar ze het voor doen is Theo Schouwenaar. "Hij was longkankerpatiënt en een voorbeeld van hoe je met de vreselijke ziekte kanker om kunt gaan," aldus Slingenberg. "Hij wist zich altijd staande te houden en heeft zich ondanks zijn ziekte altijd ingezet voor allerlei goede doelen."

Darmkanker

De initiatiefnemers van Zeeland in Actie hebben alle drie zelf te maken gekregen met kanker. Zo heeft Slingenberg in 2007 darmkanker gehad: "Nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen kanker, dus wij vinden het heel belangrijk dat de onderzoeken naar deze ziekte doorgaan. Iedere cent die daaraan bijdraagt, is welkom."

Eddie Bogaert (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege het coronavirus kunnen grote acties zoals de Ride for the Roses of de Alpe d'HuZes niet doorgaan. Vandaar dat de mannen met Zeeland in Actie op de proppen komen.

Het gaat volgens Bogaert om kleine acties: "Mensen kunnen in hun eigen omgeving op hun eigen moment iets doen en zich laten sponsoren door familie en vrienden. Ze kunnen bijvoorbeeld een fietstocht uitzetten of een flink stuk gaan wandelen."

Martin Slingenberg (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels heeft Zeeland in Actie al bijna 30.000 euro opgebracht. Maar Bogaert, Slingenberg en Gilbert weten van geen ophouden.

Livestream

Vrijdag om 19.00 uur houden ze vanuit de Oostmolen in Kloetinge een livestream op de Facebookpagina van Zeeland in Actie. Gasten zijn onder meer gedeputeerde Jo-Annes de Bat, burgemeester Margot Mulder van Goes, een oncoloog en medewerkers van KWF Kankerbestrijding.

De initiatiefnemers hopen dat de kijkers naar aanleiding van de livestream geld zullen doneren zodat er nog meer geld opgehaald wordt voor onderzoek naar kanker.