Theaterproductiehuis Zeeland raakt jaarlijkse subsidie van 6 ton kwijt

"Toen ik vanmorgen aan het personeel vertelde dat de subsidie is afgewezen, was het wel alsof er iemand was overleden", vertelt een zwaar teleurgestelde Henk Schoute. De directeur van Theaterhuis Zeelandia had het nieuws niet aan zien komen, toch houdt hij hoop hij alsnog de subsidie krijgt.

De kaalslag is begonnen

Het Fonds Podiumkunsten heeft voor de komende periode aanzienlijk minder geld te verdelen. Theaterhuis Zeelandia had om 7 ton per jaar gevraagd. Het positieve advies was 6 ton, maar ook dat kreeg het niet. "Slechts 38 procent van de aanvragen is gehonoreerd. Wie vanwege de bezuinigingen al bang voor een kaalslag; die is nu begonnen", aldus Schoute.

Theaterhuis Zeelandia is afhankelijk van twee grote subsidieverstrekkers: de provincie Zeeland en het Fonds Podiumkunsten. Dat er nu eentje wegvalt heeft grote consequenties. Maar daar wil Schoute nog niet aan denken. "We hebben een positief advies gekregen, maar vallen door de vele aanvragen net over de zaaglijn, zoals ze dat noemen. We gaan nu keihard aan het werk, samen met onze branchevereniging, om te kijken of er geld bij kan zodat we toch in aanmerking komen voor de subsidie."

Alternatief Nazomerfestival

Het Nazomerfestival gaat in september vanwege corona niet door. Er is wel een alternatief programma opgezet, met kleine voorstellingen en intieme concerten.

