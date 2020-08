Een cadeaubon voor een half uurtje zwerfafval opruimen in Middelburg. Levi (12): Ik spaar voor een hagedis

Jongerenwerk Middelburg organiseert in de maand augustus de actie Jeugd Aan Zet waarbij de inzet van jongeren tussen de 12 en 18 gevraagd én dus beloond wordt. Tijdens deze activiteiten gaan Middelburgse jongeren onder andere aan de slag om zwerfvuil op te ruimen en toeristen wegwijs te maken in de binnenstad.

Geschrokken

Levi Mathey (12) houdt van reptielen. Zijn moeder zag de oproep. Met een middagje afval verzamelen op het Middelburgse Bolwerk verdient hij meer dan een tientje per uur. "Ik kan de cadeaubon met mijn moeder ruilen voor geld. En daar wil ik een hagedis van kopen." Geld is niet alleen de drijfveer van Levi. Hij is wel eens bij een aquarium geweest waar is verteld hoe lang plastic kan blijven rondzwerven in de natuur. Hij is er van geschrokken.

Een cadeaubon verdien je niet zomaar

Ze zijn maandagmiddag met zijn zessen. Jongerenwerker Robin de Pagter let goed op of de jongens niet de kantjes eraf lopen. De cadeaubon verdien je natuurlijk niet zomaar. Sasha Boone en Sam Versluis (allebei 13) maken zich daar nog geen zorgen om en staan versteld van de hoeveelheid rommel die ze uit de bosjes halen. Sasha: "Ik had gedacht dat we wel een hele middag met deze vuilniszak konden doen maar hij is in twintig minuten al vol."

De komende twee maandagen kan er weer zwerfvuil worden opgeruimd. Op de woensdagen worden de jongeren ingezet in de binnenstad om toeristen welkom te heten en flyers en folders uit te delen over attracties en activiteiten.