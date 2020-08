De openingsfilm van Film by the Sea is dit jaar...

De film vertelt het waargebeurde verhaal van een jonge vrouw die in dienst is van een vertegenwoordiger uit New York die fanmail beantwoordt van J.D Salinger, een legendarische maar publiciteitsschuwe auteur, die vooral bekend is van de roman The Catcher in the Rye.

De film gaat niet over de schrijver, maar vooral over de bijzondere verhouding tussen de vertegenwoordiger en de werkneemster. Film by the Sea heeft het over de literaire tegenhanger van The Devil Wears Prada.

Festival anders vanwege corona

Vanwege het coronavirus ziet het filmfestival er anders uit dan andere jaren. Zo zijn er dit jaar minder films te zien dan normaal. De films staan wel meerdere keren geprogrammeerd, zodat iedereen naar de voorstelling kan.

Films die op het festival draaien zijn dit jaar niet alleen in bioscoop Cine City in Vlissingen te zien. Dankzij een satellietverbinding zijn films ook in filmtheaters in Goes, Zierikzee, Terneuzen, Oostburg, Middelburg en Bergen op Zoom te zien. In Vlissingen komt bovendien een drive-inbioscoop in de Machinefabriek en er zijn plannen om een filmconcert te geven in de Sint Jacobskerk.

Poster met een mondkapje

Daarnaast is er een online programma via de streamingdienst Picl voor fans van het festival die thuis films willen kijken. Vorige maand werd er een speciale corona-editie van de poster onthuld. De dame die voor het tweede jaar het boegbeeld vormt voor Film by the Sea draagt dit jaar een mondkapje.

Aangepaste filmposter Film by the Sea 2020 (foto: Film by the Sea)

De jury wordt dit jaar gevormd door journalist Joyce Roodnat, acteur Sabri Saad El Hamus en schrijvers Stine Jensen, Thomas Roosenboom en Babs Gons.

