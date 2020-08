Sportambtenaar Jordan verruilde de voetbal voor een hark

Jordan van Langevelde door corona: van voetbal naar hark. (foto: Omroep Zeeland)

Hoe heeft u de afgelopen maanden ervaren?

Qua werk vond ik het leuk om voor tien weken ander werk te doen én met andere collega's samen te werken. Privé heb ik mijn hobby (voetbal) erg gemist, maar verder kon ik nagenoeg alles doen.

Wat is er anders dan 'voor corona' aan uw werk?

Op dit moment is de inhoud van het werk iets anders. Ik organiseer activiteiten voor jeugd en jongeren in de zomer, maar we proberen te voorkomen dat het té druk wordt. Dat is logisch, maar ook een beetje gek, want uiteindelijk is mijn doel om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen.

Daarnaast zijn er veel minder collega's op kantoor, want er wordt hier nog steeds geadviseerd om voorlopig tot 1 september zoveel mogelijk thuis te werken. Verder zijn er op onze werkplek plastic schermen geplaatst.

Hoe was de reactie uit uw omgeving op het feit dat u niet thuis werkte? Was er bijvoorbeeld angst voor besmetting?

Veel mensen waren enthousiast dat ik in de buitendienst ging werken. Thuis kon ik vrijwel niets doen, omdat mijn normale werkzaamheden nagenoeg stil lagen. En om dan thuis te gaan zitten, dat is niets voor mij.

Angst voor besmetting heb ik nooit gehad. Ik heb, net zoals mijn collega's, geprobeerd om me zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM te houden.

Mocht er een tweede lockdown komen, wat zou er volgens u nu anders moeten?

Ik roep altijd dat ik me daar inhoudelijk niet in wil mengen, omdat ik er gewoon geen verstand van heb! Zelfs de mensen die er verstand van hebben roepen tegenstrijdige dingen.

Ik hoop van harte dat er geen tweede lockdown komt. Als deze er wel komt, dan vrees ik met grote vreze. Ik denk namelijk dat veel meer mensen dan de adviezen negeren en zich egoïstischer opstellen. Dat zie je nu eigenlijk al gebeuren.

Hoe ziet u de komende tijd voor zich? Vol vertrouwen of toch ook wat angstig?

Eerlijk gezegd ben ik wel wat angstig. Zoals over berichten dat er midden juli 25 jongvolwassenen in Goes besmet zijn geraakt met corona. Ook las ik in de media dat er in het noorden van België weer behoorlijk meer besmettingen waren. Dat boezemt me wel de nodige angst in.