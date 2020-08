Damen schrapt 1050 banen, Vlissingen gespaard

Wereldwijd verdwijnen er 1050 banen bij de scheepsbouwer (foto: ANP)

In Nederland zou het gaan om 173 banen. Damen verwacht dat het aantal ontslagen minder zullen zijn, omdat ze mensen willen overplaatsen naar andere delen binnen het bedrijf. "We zijn daarover in gesprek met de medewerkers. Aan de ene kant van het bedrijf gaat het heel goed en daar zouden we onze mensen goed kunnen gebruiken", laat een woordvoerder van Damen weten.

Grote klussen

De scheepsbouwer heeft namelijk een aantal grote opdrachten liggen: het bouwen van vier M-fregatten voor de Belgische en Nederlandse marine, het bouwen van een bevoorradingsschip (Combat Support Ship) voor de Nederlandse marine en heeft onlangs een order van 4,6 miljard voor de Duitse marine weten binnen te halen. Een deel van dat werk wordt in Vlissingen gedaan. "Het is nog te vroeg om te zeggen of die mensen ook fysiek naar Vlissingen komen. We zijn nu aan het uitzoeken hoe we dat het beste kunnen regelen", zegt de woordvoerder.

Het bevoorradingsschip dat Damen voor de Koninklijke Nederlandse Marine gaat bouwen (foto: Damen)

Naast het schrappen van de banen, wordt op scheepswerven in Oekraïne en Polen voorlopig arbeidstijdverkorting ingevoerd. De klappen vallen in de divisie Mid-Sized Vessels (MSV), de divisie die onder andere patrouilleschepen voor het buitenland en baggerschepen maakt. In totaal werken daar nu 5.000 werknemers.

Wegvallen van opdrachten door corona

De scheepsbouwer verkeert al enige tijd in financieel zwaar weer. Vorig jaar sloot Damen bijvoorbeeld het jaar af met 287 miljoen euro verlies. Er komen weinig tot geen opdrachten uit de offshoresector, mede door de lage olieprijs. Ook het coronavirus helpt het bedrijf niet vooruit. Ze onderhouden bijvoorbeeld ook cruiseschepen, maar die opdrachten namen de afgelopen tijd sterk af.

Focussen op seriebouw

Begin dit jaar kondigde de nieuwe directeur, Arnout Damen, al aan de bedrijfsvoering te willen aanscherpen om verliezen te minimaliseren. "In al onze geledingen -of het nou om werkschepen, jachten, marineschepen, sleepboten of wat dan ook gaat- focussen we ons op seriebouw en standaardisering om uiteindelijk de meest duurzame en connected scheepsbouwer ter wereld te worden", zei Damen eerder hierover.



Damen sluit niet uit dat meer organisatorische aanpassingen nodig blijken te zijn. "Dit zijn moeilijke maatregelen voor ons familiebedrijf en onze medewerkers. De aanpassingen zijn echter noodzakelijk om een gezond bedrijf te blijven dat kan profiteren van de goede vooruitzichten op de lange termijn binnen de diverse scheepsbouw- en reparatiemarkten." Bij Damen werken wereldwijd 13.000 mensen.

