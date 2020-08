Corona leidt tot meer cybercriminaliteit

Het ICT-bedrijf Force Fusion uit Terneuzen zag de risico's op cybercrime toenemen, zegt Marjan Onrust. "De afgelopen periode zijn mensen massaal thuis gaan werken. Er was veel aandacht voor het mogelijk maken daarvan bij organisaties, maar de veiligheid werd daarbij wel eens vergeten in alle drukte."

Mensen zelf zijn de grootste bedreiging

Thuiswerken op computers en via netwerken die niet goed beveiligd zijn. Gezinsleden die bij bestanden kunnen van het bedrijf waar vader of moeder werkt. Dat is een van de grootste risico's die nu spelen, volgens Marjan Onrust. "We komen regelmatig bij bedrijven waar we nog erg veel werk hebben om hun eigen omgeving veilig te maken. Maar de grootste bedreiging zijn de mensen zelf, bijvoorbeeld als ze steeds dezelfde wachtwoorden gebruiken."

(foto: Omroep Zeeland)

Het bedrijf van Onrust levert clouddiensten en zorgt ervoor dat verbindingen en bestanden veilig zijn en er geen onbevoegden kunnen binnenkomen.

Soort opbergkast

Dat doen ze voor onder meer zorginstellingen, bouwbedrijven, advocatenkantoren en scholen. "Zij hebben allemaal te maken met gevoelige persoonsgegevens die goed beschermd moeten worden. Om het makkelijk te zeggen leveren wij een soort opbergkast waar je bestanden veilig kunt opbergen."

Wat is wat? Datalekken: als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben Phishing: e-mails of sms'jes waarmee criminelen mensen naar een valse website lokken om ze zo bestelen van gegevens of geld Ransomware: gijzelsoftware waarmee criminelen belangrijke bestanden vastzetten tot er losgeld wordt betaald

Het doel van cybercriminelen kan verschillend zijn. "Geld kan een drijfveer zijn. Je bestanden worden gegijzeld en je kunt er niet meer bij. Soms hebben bedrijven geen back-ups en zijn dan genoodzaakt te betalen om hun gegevens terug te krijgen. Bij spionage of digitale inbraken vanuit buitenland, gaat het vaak om kostbare kennis. Je ziet veel van dat soort activiteiten uit Rusland en China, maar het gebeurt wereldwijd."

Laptop getroffen door gijzelsoftware (foto: Rechtenvrij)

Volgens Marjan Onrust is Nederland aantrekkelijk voor cybercriminelen. "We zijn een mooie prooi, omdat we een kennisland zijn en erg digitaal werken. Om je daar tegen te bewapenen kost geld. Onrust: "Een bedrijf moet altijd de afweging maken wat kost het als ik dingen kwijtraak en wat kost het om te beveiligen. Dat is een balans."