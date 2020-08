Na twee weken weer ziekenhuisopname: inwoner Goes met corona opgenomen

Impressie van het nieuwe coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

De website van het RIVM geeft geen informatie over de precieze datum van een ziekenhuisopname, maar de datum van het recente geval, afgelopen maandag, in de gemeente Goes valt af te leiden uit de cijfers van Corona Locator. Die zegt zich te baseren op het dashboard van het RIVM.

Besmettingen

Toch spreken het RIVM en Corona Locator elkaar tegen als het gaat om het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen week. Volgens het RIVM zijn er dertig nieuwe gevallen in Zeeland geregistreerd, vooral in Vlissingen, Middelburg en Goes. Maar de Corona Locator komt op 47 gevallen in de laatste zeven dagen. Waarvan veertien in Vlissingen, tien in Goes, zes in Middelburg en vier in Tholen.

Veere telde volgens Corona Locator drie besmettingen, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Hulst ieder twee, Terneuzen, Sluis, Kapelle en Borsele ieder 1. Volgens deze cijfers bleven de afgelopen zeven dagen nieuwe besmettingen uit in Reimerswaal.

De cijfers van de week ervoor zijn wel met elkaar in overeenstemming. Volgens RIVM en volgens de Corona Locator had Zeeland toen 43 nieuwe besmettingen